Irland - zu Besuch in der Filmkulisse

Er weiß es zwar nicht, doch er war der heimliche Held unseres Trips quer durch die Filmkulisse. Nathan hieß der Ire. Seine Rolle? Ein Survival-Guide – zu Deutsch ein Überlebenstrainer für Irlands ebenso raue, wie wildromantische Natur im Südwesten. Was er uns beim Kajak-Trip in der Bucht von Bantry ermöglichte, erfüllte alles, was man sich von Irland erträumt. Unter Nathans Anleitung paddelten wir über die glatte Wasseroberfläche der Bucht, die eher wie ein See wirkte, umringt von Hügeln in allen Grünschattierungen, vorbei an Robben, die auf Felsen in einer Art Bananenhaltung faulenzten. Manchmal tauchte auch der Kopf einer Robbe nur wenige Meter entfernt vor dem Kajak auf. Ein Wow-Moment, wenn dir eine Robbe in die Augen schaut.