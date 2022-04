Wandel

Kaum etwas zeigt den Wandel einer Gegend so wie ihre alten Gebäude, Betriebe, ja sogar Eisenbahnschienen. Das Mostviertel hat davon reichlich. Die Auseinandersetzung mit dem Verschwindenden offenbart neue Einsichten, auch im wohlbekannt Geglaubten. Ob dies verlassene Bauernhäuser, Stöckl wie auf dem Bild oder windschiefe Ausgedinge sind. In diesen kleinen Häusern wohnten früher die Altbauern. Genauso gehören in die Gegend alte Bürgerhäuser, wie etwa in Waidhofen an der Ybbs. Oder entlang der Eisenstraße, wo die Rauchfänge kleiner Schmiedebetriebe, der Schmiedehämmer, auf den wirtschaftlichen Schwerpunkt des Ybbstals hinweisen.