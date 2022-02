Valentinstag: Fünf Hotel- und Restaurantangebote für Paare

Für Brunchfreunde bietet das St. Peter Stiftskulinarium im Zentrum von Salzburg am Sonntag, dem 13. Februar ein Frühstück im Zeichen der Liebe von zehn bis vierzehn Uhr. Wer lieber am Valentinstag selbst dinieren will, den erwartet am Tag darauf ein Menü inklusive Auster als Amuse Bouche. Weitere Informationen.

Gourmet-Menü daheim