Trend "Dopamine Travel": Wie wir uns glücklich reisen

Ein Paradebeispiel für einen solchen Ort sind die griechischen Kykladen, die für ihre blauen Fensterläden und pinken Blüten berühmt sind. Aber auch die nordmarokkanische Stadt Chefchaouen mit ihren blauen Häuserfassaden oder die indische "Pink City" Jaipur eignen sich laut Reiseexperten hervorragend für "Dopamine Travelling".

In Venedig sorgen die bunten Häuschen von Burano für gute Laune, und wer schon einmal in Kapstadt war, wird vielleicht im farbenfrohen Viertel Bo-Kaap oder am Strand von Muizenberg einen Dopaminrausch erlebt haben.