"Revenge Travel“: Die süße Rache der Pandemie-Geplagten

An den Zielen hat sich weniger geändert: Griechenland liegt vor Spanien und der Türkei, in der Ferne sind die USA und Malediven gefragt. "Auf den Malediven und Seychellen ist für Herbst schon vieles ausgebucht“, heißt es vom Verkehrsbüro, auch afrikanische Länder wie Tansania und Kenia ziehen kräftig an.

Man sollte den Trend nicht überbewerten, mahnt Peter Zellmann vom Institut für Freizeit- und Tourismusforschung. Mit dramatischen Veränderungen rechnet er nicht. "Auf der einen Seite ist der emotionale Nachholbedarf groß, auf der anderen Seite geraten die Haushaltsbudgets durch die Teuerung unter Druck.“ Seine Prognose: "Diese Tendenzen gleichen einander aus und wir werden uns auf dem Niveau von 2019 einpendeln.“