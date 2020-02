Die Endorphine fliegen mit: Warum Urlaubsgedanken glücklich machen

Instagram wusste es schon immer. „To travel is to live“ – „Reisen ist Leben“ oder „Reisen ist das Einzige, das dich reicher macht, wenn du es kaufst“ wurden über die Foto-App im vergangenen Jahrzehnt zu den Mantras einer ganzen Generation. Reisen ist aufwendig, manchmal nervenaufreibend und kostenintensiv, dennoch ruft es in den meisten Menschen intensive Glücksgefühle hervor. Ein Kribbeln, ein Tatendrang, die Lust auf ein Abenteuer – verantwortlich ist ein anregender Mix aus Botenstoffen: Endorphine, Dopamin und Noradrenalin werden bei positiven Ereignissen im Gehirn ausgeschüttet, etwa wenn man frisch verliebt ist. Oder eben auf Urlaub.

Dafür muss man gar nicht erst am Strand liegen oder die Piste hinunterwedeln. Denn der Endorphinrausch setzt bereits beim Planen einer Reise ein, weiß der Linzer Glücksforscher Manfred Rauchensteiner (aktuelles Buch: „Glücklich leben – dein Herz weiß mehr als dein Verstand“). „Jede Reise beginnt mit einem Gedanken“, erläutert Rauchensteiner. „Wo möchte ich hin? Was will ich erleben? Es werden uns schöne Erinnerungen oder Vorstellungen eingespielt, die sofort ein angenehmes Gefühl erzeugen. Mit diesen Fragen schicken wir unseren Geist bereits auf eine Reise, denn das Gehirn kann kaum unterscheiden, ob etwas gerade tatsächlich passiert oder ob wir es uns nur vorstellen.“

Im Urlaub selbst fordern wir uns permanent auf, präsenter und aufmerksamer durch den Tag zu gehen, weil wir nichts Schönes verpassen wollen. Die gesamte Aufmerksamkeit ist fortan darauf gerichtet, positive Erlebnisse zu sammeln – eine einfache Übung, die im Hamsterrad des Alltags jedoch meist misslingt. „Wir alle haben Sehnsüchte nach Gerüchen, visuellen Eindrücken, Begegnungen, Entdeckungen“, erläutert Rauchensteiner. „Einen besonderen Platz zu finden oder etwas zu sehen, das nur aus den Medien bekannt ist, löst jede Menge Glücksgefühle aus.“