Kann man sich glücklich kleiden?

Für die frisch fröhliche Frühlingskleidung hob der britische Guardian jüngst den Begriff " Dopamine Dressing" aus der Taufe – inspiriert vom bekannten Botenstoff, der im Körper für Glücksgefühle sorgt. Stimmt es also wirklich, dass die Stimmung automatisch steigt, wenn man in ein sonnengelbes Kleid schlüpft oder ein Einhorn auf dem Pulli trägt?

So einfach ist es nicht, sagt die britische Psychologin Carolyn Mair. Am London College of Fashion erforscht und lehrt sie die Zusammenhänge zwischen Mode und Psychologie, hat dafür sogar einen eigenen Master-Studiengang entwickelt, den sie nun leitet. "Es ist nicht so, dass ein gelbes Kleid wie durch Zauberhand unserer Gefühle ändert", sagt sie. "Es ist der Gedanke an die Farbe Gelb, der uns ein glückliches Gefühl gibt. Und wenn andere Menschen sehen, dass wir glücklich sind, sind sie es auch eher. Es handelt sich also um eine Spiegelung."