Die 5 schönsten Strände, an denen es zu Weihnachten warm ist

Der Tierische: Lucky Bay, West-Australien

Zwanzig Kilometer weißer Sandstrand, türkises Wasser – das ist zwar schön, haben aber alle Orte, die sich um einen vorderen Platz in der Kategorie Superdupertopstrand bemühen. Wer lucky ist, trifft in dieser Bucht in der Nähe der Kleinstadt Esperance auf zahme Kängurus. Das ist was wert. Am besten in der Morgen- und Abenddämmerung.