Karlsbad: Warum die Kur mit Kitsch noch besser wirkt

Wer heute nach Karlsbad kommt, will vor allem staunen. Wer durch den Kurort in Nordböhmen spaziert – und das tun täglich Tausende Touristen aus Kalifornien bis China –, taucht in eine historische Inszenierung ein. Ob auf den Promenaden, in den Trinkhallen oder in den Ballsälen der Grand Hotels, hier hält das, was wir Wiener gerne die gute alte Zeit nennen, glanzvoll Hof.

Über den Hotelportalen thront der K&K-Doppeladler, in den Konditoreien verweist man auf fürstliche Empfehlungsschreiben für die besondere Qualität der hauseigenen Mehlspeisen.

➤ Mehr Lesen: Schnitzeljagd mit der Meister der Moderne in Pilsen

Wer mit seinem Porzellan-Trinkbecher – quasi Grundausstattung für den Teilzeit-Karlsbader – zur Quelle seiner Wahl schlendert, tut das unter Kolonnaden, die auch heute noch so aussehen, als wären die Hofdamen aus Wien oder Prag gerade noch vorbeipromeniert.