Schnitzeljagd mit dem Meister der Moderne in Pilsen

In Wien, wo ja sogar der Weltuntergang angeblich später eintrifft, hat man Jahrzehnte gebraucht, bis man sich an die umstrittene Fassade des Loos-Hauses auf dem Michaelerplatz gewöhnt hatte. Lange wurde es als „Haus ohne Augenbrauen“ verspottet, das Kaiser Franz Joseph derart missfiel, dass er einige Fenster der Hofburg vernageln ließ, um die „unanständige Nacktheit“ nicht sehen zu müssen.

Es waren nicht nur der altmodische Wiener Kunstgeschmack, sondern auch einige andere Skandale, die dafür sorgten, dass Adolf Loos Österreich den Rücken kehrte. Wer sich für das Spätwerk des Meisters der Moderne interessiert, kann sich deshalb auf eine Entdeckungsreise nach Tschechien begeben, von wo Loos ja ursprünglich stammte.

Aufgeschlossen

In Pilsen, der Industriestadt in Westböhmen, die in den 1920ern goldene Zeiten erlebte, fand der Exzentriker aufgeschlossene und zahlungskräftige Kundschaft für seine letzten großen Projekte. Auch seine dritte Ehefrau, die 35 Jahre jüngere Fotografin Claire, stammte aus Pilsen. Zehn Objekte – teils Wohnungen, teils Villen – hat Loos in Pilsen gestaltet.