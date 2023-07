Der Inbegriff der Camper-Verpflegung kommt den meisten schnell über die Lippen – aber selten in den Topf. Und es ist ziemlich egal, ob tatsächlich beim Campen oder allein die Kindheitserinnerung an missglückte Urlaube am Campingplatz die Assoziation auslöst. So oder so: Das Image von Dosen-Ravioli ist nicht besonders gut. Wie überhaupt jenes von Mahlzeiten aus der Konserve. Praktisch auf jeden Fall. Aber geschmacklich – nun ja.

Stevan Paul, norddeutscher Koch und Kochbuchautor, hat nichts gegen die eine oder andere Dose im Reisegepäck. Und er schöpft aus reichlichem Erfahrungsschatz. Das einstige „Campingkind“ macht auch mit eigener Familie am liebsten „einfach und abenteuerlustig“ Urlaub, noch immer logiert er in Wohnwagen, Campingmobil oder Ferienwohnungen. Dort öffnet jemand, der gern Rezepte kreiert, dann zwar keine Dose Ravioli, sondern zum Beispiel Bohnen. Oder Sardellen. Aus Letzterem wird dann mit wenigen Handgriffen eine Tapas-Party, die geschmacklich überrascht.