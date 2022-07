Vier ungewöhnliche Campinggelegenheiten in Europa

Wer jahrelang campt, kommt irgendwann an den Punkt, an dem er oder sie etwas Ablenkung vom traditionellen Campingplatz am See oder Fluss will. Auch die Campingbranche hat das erkannt und bietet immer öfter Stell- und Zeltplätze an den ungewöhnlichsten Orten an: Manche indoor, manche hoch oben.

In der Halle - Retro-Feeling inklusive

Stechmücken, Feuchtigkeit, Schlamm – Campen kann anstrengend sein. Trocken und sauber bleibt man bei der Berliner Variante im Hüttenpalast: In den beiden Hallen einer alten Staubsaugerfabrik in Neukölln hat man vor ein paar Jahren renovierte Oldtimer-Wohnmobile und Campinghütten aufgestellt.