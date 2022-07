Wandern in Südböhmen: Im Land der tausend Teiche

Entlang an alten Eichen

Das Nordufer, über das der Lainsitz-Weg führt, ist ein kilometerlanger Damm, der von unzähligen, bis zu vierhundert Jahre alten Eichen gesäumt ist. Vor dem nächsten Teich lohnt ein kleiner Abstecher nach Lužnice, das seinen Namen von der Namensgeberin des Wanderweges, der Lainsitz – tschechisch Lužnice – bekommen hat. Überquert man dieses Gewässer (zur Abwechslung kein Teich), landet man auf dem menschenleeren Dorfplatz mit seiner kleinen Johannes-Kapelle – und fühlt sich in ein anderes Jahrhundert versetzt. Die restlichen fünfzehn Kilometer der Tagesetappe bieten noch einmal Teichwandern pur: Auf den Potešil-Teich und das Örtchen Klec folgt das Teichsystem von Naděje, das man auf einem Damm durchquert, und kurz darauf das Naturschutzgebiet von Rod, das im Frühling und im Herbst ein Sammelplatz für Zugvögel ist. – Apropos Zug: Wem die letzten fünf Kilometer nach Veselí nad Lužnicí schon zu anstrengend sind, wechselt in Vlkov nad Lužnicí in die Eisenbahn, in dreißig Minuten tuckelt der Zug zurück nach Třeboň. In der Dämmerung ziehen zum Abschluss der Wanderung nah am Wasser noch einmal die prächtigen Teichanlagen vorbei.