Von Vulkanen bis Tropenwald: Teneriffa als Insel der Gegensätze

Mindestens drei Mal wöchentlich ist Robaina im Nationalpark, den Gipfel erklimmt er oft – auch an seinen arbeitsfreien Tagen. „Man sieht die Bergspitze quasi auf der ganzen Insel. Ist man erst mal hier, fühlt man sich klein und kommt zum Nachdenken. Hier zu wandern ist die beste Therapie für mich“, sagt er. Besonders gerne kommt Robaina im Frühling nach Teide, denn dann erblüht der Park in vielen Farben: rote Natternköpfe , weißer Teideginster und gelbe Besenrauken sind dort zu finden. Kaum vorstellbar, dass diese Mars-Wüste erblüht. Noch weniger vorstellbar ist, dass am Berg auch jedes Jahr Schnee fällt.

„Jede Stunde in Teide sieht anders aus“, sagt Robaina. Aber nicht nur im Nationalpark gibt es Abwechslung: „Nirgendwo sonst kann man so viele Landschaften und Klimazonen erkunden wie in Teneriffa“, so Robaina weiter. Die Berge der Insel seien dafür verantwortlich, dass zwei völlig verschiedene Klimazonen existieren: Der Süden sei deshalb besonders sonnig, während im Norden deutlich milderes Klima vorherrscht.

Zusammenspiel der Elemente

Im nördlichen Teil der Insel hängen die Wolken tief. So tief, dass die Fahrt in den „Anaga Park“ in der Nähe der Hauptstadt Santa Cruz schon zur Nebelfahrt wird. Das Zusammenspiel aus Wolken, Wind und Luftdruck sorge dafür, dass vor allem der Norden trotz weniger Regentage in einem saftigen Grün erstrahlt, erklärt Ancor Robaina. Sogar tropische Pflanzen sind deshalb dort heimisch. „Viele Menschen glauben, Teneriffa besteht nur aus Sandstränden und Meer, aber die Landschaft hat so viel mehr zu bieten“, preist der Tourguide seine Heimat an.

Subtropische Landschaften findet man im Landschaftspark „Anaga“. In Afrika und Europa eigentlich nahezu verschwunden, gibt es dort einen der wenig übrig gebliebenen Lorbeerwälder.