Lanzarote: Ökologe ohne Superkleber

Am besten lässt sich Manriques Wirken und Philosophie in der Fundación César Manrique in Tahíche nachvollziehen. Das ehemalige Wohnhaus des Künstlers ist nicht nur durch die dort ausgestellten Werke, sondern auch durch die in eine Lavablase hineingebauten Salons sehenswert. Dasselbe gilt für die Jameos del Agua: Aus zwei Lavahöhlen, die von den Bauern als Mülldeponie verwendet wurden, gestaltete Manrique ein Kunstwerk mit unterirdischem Restaurant und blendend weißem Pool. Absoluter Höhepunkt, und das im doppelten Sinn, ist der Mirador del Río ganz im Norden der Insel: Hier verwandelte Manrique eine ehemalige Festungsanlage zu einem grandiosen Aussichtspunkt in Richtung der Insel Graciosa, der sich, typisch Manrique, perfekt der Umgebung anpasst.