Skurrile Fakten zu Seattle: Von Kaugummispuckern und Schmugglern

Der Mythos vom vielen Regen

Es gibt das Gerücht, in Seattle würde es ständig regnen – ein Mythos. Fakt ist: Die Regenmenge pro Jahr in Seattle ist deutlich weniger als in Houston, Atlanta oder New York. Zugegebenermaßen nieselt es häufiger in Seattle – was aber einen Nebeneffekt hat: Die Stadt wird sehr oft von Regenbögen überspannt. Der beste Beweis, dass in Seattle oft die Sonne scheint: Hier werden mehr Sonnenbrillen verkauft als in irgendeiner anderen Stadt in den USA.

