Katschberg bis Kanada: Wo ist die längste Ski-Abfahrt der Welt?

Der Mensch strebt zu Superlativen, besonders der Homo Alpinicus und am intensivsten der Homo Skifahriensis. Auf Hängen und Pisten begegnet man stets jemandem, der das Freizeitvergnügen mit dem Anspruch betreibt, am schnellsten, am steilsten oder am meisten Ski zu fahren. Seit Jahren bieten Skigebiete und Apps Dienste an, um die gefahrenen Pistenkilometer zu tracken, da können dann abends Abfahrten verglichen werden, frage nicht.

Im Prinzip ist da nur logisch, dass viele Skigebiete sich mit Superlativen schmücken. Lange Jahre hat man zum Beispiel am Katschberg behauptet, mit der Abfahrt A1 (knapp sechs Kilometer lang und über tausend Meter Höhenunterschied) die längste der Alpen zu haben, mittlerweile sagt man: eine der längsten. Diese A1 (siehe Bild oben, aus besseren Schneezeiten) ist zwar wunderbar, allerdings auch immer so gemütlich, dass man die umliegenden Bergketten nicht aus den Augen lassen muss. Mit Sicherheit ist sie allerdings nicht die längste Abfahrt des Landes.