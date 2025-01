Graubünden: In Arosa sind die Bären los!

Vor einigen Jahren hatte Pascal Jenny, damals Direktor, heute Präsident von Arosa Tourismus, eine Idee: Wie wäre es, an der Mittelstation der Weißhornbahn ein drei Hektar großes Freigehege für Braunbären einzurichten? Um verwaisten, misshandelten oder aus Gefangenschaft geretteten Tieren ein würdevolles Dasein zu ermöglichen und gleichzeitig Touristen anzulocken? Die Einheimischen reagierten reserviert. Was, wenn einer entwischt und durch das Dorf spaziert? Die Bedenken waren schnell verflogen, als die Aroser erfuhren, wen Jenny für das Projekt begeistern konnte.

Aroser Urgesteine

Die Brüder Lorenzo und Hans Schmid, in den 1950ern geboren, sind Aroser Urgesteine. Sie spielten Eishockey für den heimischen EHC, später für den ZSC in Zürich. Lorenzo war auch Captain des Nationalteams. Er kehrte später nach Arosa zurück, machte Karriere als Jurist, war Gemeindepräsident, kandidierte sogar für den Nationalrat. Hans blieb in Zürich und finanzierte mit den Ersparnissen aus dem Eishockey sein Studium. Als promovierter Biologe war er lange Chef der Tierpflege im Zoo Zürich. Für ihn fühlte es sich wie Heimkommen an, als Jenny ihn fragte, ob er die wissenschaftliche Leitung des Projekts „Bärenland“ übernehmen möchte. Im Sommer 2018 hieß es dann: „Die Bären sind los!“