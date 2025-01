"Axel fährt weg"

Island gilt als eines der abwechslungsreichsten Reiseziele der Welt. Aber stimmt das? Es gibt aktive Vulkane, Gletscher so groß wie Kleinstaaten, die hübschesten Wasserfälle, kuriose Museen und den legendären Geysir. Die Hauptstadt Reykjavík ist klein und niedlich, die Geschichte des Landes dafür umso aufregender. Axel Halbhuber sucht den größten Wasserfall, probiert mutig "Gammelhai", badet in heißen Quellen und besteigt einen Gletscher mit Pickel und Steigeisen. Denn er will herausfinden: Wie spektakulär ist die nordische Insel am Rande der menschlichen Zivilisation wirklich?