Beste Wanderung in Island: Hveragerði - gratis Bad im warmen Fluss

Island geizt ja nicht gerade mit besonderen Orten und die haben recht oft mit heißem Wasser zu tun – entweder fliegt es in die Luft, dampft aus einem Vulkan oder füllt die allgegenwärtigen Schwimmbäder. Ganz speziell ist es aber in einem Ort vierzig Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt (aber perfekt mit dem öffentlichen Bus erreichbar): Hveragerði, das H wird beim Aussprechen fast ignoriert, das ð ist ein leicht gesummtes th. Das ist aber nur Nebensache, besonders ist Hveragerði, weil es in einer geothermalen Hochzone liegt – hver heißt auf Isländisch „heiße Quelle“. Hier dampft es aus den Feldern, in manchen Gärten und im Park.