Sechs der beeindruckendsten Stiegen der Welt

Auf den ersten Blick denkt man hier erstmal nicht an eine Stiege – sondern an eine Achterbahn. Heike Mutter und Ulrich Genth entwarfen Tiger & Turtle anlässlich der Auszeichnung des Ruhrgebiets zur Kulturhauptstadt des Jahres 2010. Angelehnt an Geschwindigkeit und Stillstand, steht das Konstrukt für die Umbruchsituation des Ruhrgebiets.

Zwanzig Meter ragt die Achterbahn-Stiege in den Himmel über der Heinrich-Hildebrand-Höhe in Duisburg und bietet damit Aussichten über den Rhein bis nach Düsseldorf. Bis auf den Looping ist Tiger & Turtle komplett begehbar. Nachts leuchten die 220 schwungvollen Stufen dank 880 LED-Leuchten.

Die 60.000 Stufen von Huangshan Mountain in China