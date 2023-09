Schroff, schön, sanft: Frankreichs Opalküste will entdeckt werden

Einfach genießen, dass dieses Stück Küste – so unbekannt, so wild-sanft, von Touristenmassen scheinbar vergessen – die lang vermisste Ruhe verspricht.

Bis dann einer schreit: „Da, da drüben!“ Und alle zücken ihre Ferngläser. Seelöwen! Viele! Hunderte! In Frankreich!!

Da liegen sie völlig entspannt auf den Sandbänken in der Somme-Bucht und aalen sich in der Sonne. „Sie machen die Banane“, lacht Maxim. Heißt so viel wie: Die Robben strecken Gesicht und Flossen zur Sonne hin, um sich aufzuwärmen.