Frankreich: Sehenswerte Rückzugsorte an der Atlantikküste

Saint-Nicholas gleicht einem Dorf in der Stadt. Das einstige Fischerviertel von La Rochelle befindet sich zwischen Bahnhof und dem alten Hafen. Von Bäumen gesäumte Plätze, Gassen aus Kopfsteinpflaster und sich eng aneinanderreihende Häuser verleihen ihm einen ganz eigenen Charme – und macht es unter den Rochelais, wie die Einwohner von La Rochelle genannt werden, so beliebt. Im Bohème-Viertel der Stadt mit den drei Türmen reihen sich Second-Hand-Läden an Kunstgalerien, Büchereien und Schallplattenhändler. Auch Lebensmittelgeschäfte und Bistros sind hier ebenso zu finden wie der Weinkeller La Guignette in der alten Werkstatt eines Hufschmieds, der bereits 1933 Wein und Spirituosen für in La Rochelle vor Anker liegende Schiffe lagerte.