Ritt in den Frühling: Die 4 besten Fahrradtouren in Österreich

1. Die Weinland Steiermark Radtour: Alle Wege führen zur nächsten Jause

Genussvoll: In der Südsteiermark ist die nächste Einkehr das Ziel

Steiermark. Manchen Radlern ist nicht der Weg das Ziel, sondern das Ziel. Sie wollen immer neue Plätze erreichen, an denen gegessen und getrunken wird, an denen Tratschen vor Treten kommt. Oder es kulturelle Highlights zu sehen gibt. So haben sich einige Radwege etabliert, die Kultur oder Kulinarik in den Vordergrund stellen. Auf der Weinland Steiermark Radtour sieht man das schon auf der Strecke, ist man doch oft von Wein- und Apfelgärten umrahmt. In der Süd- und Oststeiermark geht es oft um das Kernöl – etwa in einer der Schau-Ölmühlen entlang des Weges –, natürlich oft um den Kürbis und den Apfel. Und natürlich stolpert man ständig in Vinotheken und Buschenschenken. Der Einstieg ist bei diesem Rundkurs überall möglich. Da die gesamte Strecke (mehr als 400 Kilometer!) lang und oft sehr hügelig ist, empfiehlt sich für Genießer zuerst der Teil ab Bad Radkersburg, der entlang der Südsteirischen Weinstraße führt. Hier zeigt sich der kulturelle Anspruch des Weges, schließlich gehört Bad Radkersburg zu den „Kleinen Historischen Städten“ und obliegt dadurch speziellen Kriterien, alles zu sehen in einer Stadterkundung. Auch nach Deutschlandsberg schlägt die Kultur einem um die Ohren, hier in Form von Burgen, Schlössern und Wallfahrtskirchen.