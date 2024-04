Die besten Radtouren in Niederösterreich: Geheimtipps von Locals

Endlich ist der Frühling da und damit auch wieder frische Energie, um draußen die Umgebung zu erkunden und neue, schöne Orte zu entdecken. Und wie gelingt das besser als auf dem Fahrrad? Also ab nach Niederösterreich, denn hier warten sechs aufregende Rad-Entdeckertouren auf motivierte Abenteurer:innen. Sie gehören eher zu den Genießer:innen? Perfekt - denn auf den Routen warten auch versteckte Wirtshausjuwelen, feine Unterkünfte sowie die ein oder andere regionale Köstlichkeit. 1. Beeindruckende Kulisse am Ybbstalradweg Der Ybbstal- und Erlauftalradweg verbindet nicht nur die Donau mit dem Lunzer See, sondern auch die milden und die wilden Seiten des Mostviertels. Das Besondere der Strecke, die zuerst durch das sanfthügelige Land der Mostbirnbäume führt und dann in die alpine Region der Eisenstraße übergeht, ist vor allem die Kulisse. Auf 107 Kilometern können Sie die Ruhe an den Ufern der Ybbs genießen und sich von der Klarheit des Wassers verzaubern lassen. Besonders für Familien bietet das 55 Kilometer lange Herzstück zwischen Waidhofen an der Ybbs und Lunz am See ein wahres Paradies. Hier erleben Sie die Geschichte hautnah, während Sie entlang der einstigen Ybbstalbahn-Trasse fahren. Von antiken Rundbogenbrücken über historische Hammerwerke bis hin zu gemütlichen Rastplätzen – jede Etappe birgt neue Eindrücke. Lust bekommen? Hier finden Sie die genaue Wegbeschreibung für den Ybbstalradweg.

© Josef Wittibschlager Der Ybbstal- und Erlauftalradweg beeindruckt Radler:innen mit seiner unberührten Natur.

2. Wexl Trails - Zeit für Action! Für alle, die mit Begriffen wie Flow Trails, Jumplines oder Downhill vertraut sind und sich nach einem Abenteuer sehnen, sind die Wexl Trails genau das Richtige. Denn hier geben Adrenalin, Action und Freiheit den Ton an. Dabei geht es nicht nur darum, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen, sondern auch darum, echte Grenzerfahrungen auf den abenteuerlichen Downhill-Strecken zu erleben. Sie haben Ihre Kinder dabei, die ebenfalls gerne den Rausch der Geschwindigkeit spüren? In St. Corona am Wechsel gibt es sogar einen Mini Bikepark, der sich für Kids ab drei Jahren eignet. Und keine Sorge, nach einem Tag voller Action gibt es in Niederösterreich auch unzählige charmante Gasthäuser, Bauernhöfe sowie feine Familienhotels, um die verbrannten Kalorien mit Freude wieder auszugleichen. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zu den Wexl Trails.

© Ian Ehm Die Wexl Trails bieten für Adrenalinjunkies jede Menge Action.

3. Historische Tour am Iron Curtain Trail Sie möchten etwas Geschichtsträchtiges bei Ihrer nächsten Radtour erleben? Dann ist der Iron Curtain Trail ein besonders heißer Tipp für Sie. Denn hier sehen Sie beim Vorbeifahren an alten Panzerstraßen, Grenzzäunen und historischen Bunkern die Überreste des Eisernen Vorhangs. Die Route startet in Gmünd, führt über Litschau nach Hardegg und geht dann weiter bis ins tiefe Weinviertel nach Retz. Schon in Gmünd können Sie die bekannten Sgraffito-Häuser bestaunen und in Litschau mit dem Herrensee oder dem Schloss Lichtenau historisch spannende Orte entdecken. Von Drosendorf, einer richtigen Mittelalterstadt, geht die ICT Entdeckerreise weiter nach Hardegg über die renovierte Grenzbrücke, durch den Nationalpark Thayatal und schließlich zum Besucherzentrum Čížov – ein gut erhaltenes Stück des Eisernen Vorhangs, ein Wachturm und mehrere Meter originaler Stacheldrahtzaun inklusive. Die Verbindung von Geschichte mit sportlicher Bewegung war noch nie so einfach. Und wenn es Ihnen dabei doch zu nachdenklich wird, gibt es an der Strecke auch viele Orte, die Sie schnell auf ganz andere Gedanken bringen. Starten Sie Ihre Tour beispielsweise mit einem Besuch im Sole-Felsen-Bad in Gmünd oder machen Sie einen längeren Halt im wunderschönen Nationalpark Thayatal – dort gibt es sogar Wildkatzen zu bestaunen. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zum Iron Curtain Trail

© Waldviertel Tourismus, Daniel Gollner_contentkumpanei.com Am Iron Curtain Trail erleben Sie historische Orte, die eine Geschichte erzählen. © Niederösterreich Werbung/ Franziska Consolati Besonders beeindruckend sind die Überreste des Eisernen Vorhangs, inklusive dem originalen Stacheldrahtzaun. © Weinviertel Tourismus GmbH / Gollner Aber auch die weitläufige Landschaft am Iron Curtain Trail ist ein Highlight für alle Radler:innen.

4. Kaiserliche Route durch den Wienerwald Entlang der Klöster Kaiser Künstler Tour, wo sich einst der österreichische Adel in prächtigen Schlössern niederließ, können Radfahrer:innen von einem Kunst- und Kulturhighlight zum nächsten gleiten. Während Sie durch die weitläufige Landschaft radeln, tauchen Sie hautnah in die Welt etlicher Künstler:innen ein. Die Vielfalt der Eindrücke entlang des Weges lädt dazu ein, den Kopf freizubekommen, die gesammelte Inspiration aufzunehmen und in Ruhe wirken zu lassen. Die gastronomische Szene entlang der Strecke spiegelt dabei die Bandbreite der Kunst wider, von modernen Kreationen bis hin zu klassischen Genüssen. Für den Fall, dass die trockene Kehle nach angeregten Diskussionen über Kunst und Kultur nach Erfrischung verlangt, bietet es sich an, die Radtour um einige Extratage zu verlängern und die Weinkeller der Gassenbesten zu erkunden. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zur Klöster Kaiser Künstler Tour

5. Schöne Kellergassen-Tour für durstige Radler:innen In der naturverbundenen Umgebung von Retz erwartet Weinkenner:innen eine einmalige Szenerie, in der edle Tropfen in charmanten Häuschen darauf warten, entdeckt zu werden. Die fünf beliebten Sternfahrten rund um Retz fungieren dabei wie ein zuverlässiges Navigationssystem, das Radfahrer:innen zielsicher durch die traumhaften Weingärten und entlang der bezaubernden Kellergassen führt. Doch trotz aller Begeisterung für den Wein sei stets das inoffizielle Motto im Hinterkopf zu behalten: „Don’t drink zu viel and bike!“ Denn nur so lässt sich die Schönheit der Region rund um Retz in vollen Zügen genießen. Zum Glück gibt es genug Möglichkeiten, einzukehren und die Nacht gemütlich ausklingen zu lassen: von Weinappartements über Gasthäuser bis hin zum Schlosshotel Mailberg. Lust bekommen? Hier finden Sie alle Infos zur Kellergassen-Tour.

© Niederösterreich Werbung/ Daniel Gebhart de Koekkoek Mark Twain sagte einst: „Besorg dir ein Fahrrad. Wenn du lebst, wirst du es nicht bereuen.“

6. Donauradweg: Der zeitlose Klassiker Sie möchten bei Ihrer Radtour neue Energie und Kraft tanken? Das gelingt Ihnen am besten am Ufer der majestätischen Donau. Als der längste und bekannteste Fluss Österreichs ist die Donau nicht nur ein Stromerzeuger, sondern vor allem eine Lebensader für die Beförderung von Menschen und Gütern sowie eine Quelle der Inspiration weltweit. Genauso vielfältig wie der Fluss selbst präsentiert sich auch der rund 260 Kilometer lange Donauradweg. Er führt von Ybbs/Persenbeug im Westen bis nach Hainburg an der Grenze zur Slowakei und ist gespickt mit Orten zum Aufladen der eigenen Batterien. Besonderes Highlight ist beispielsweise die Strecke durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, wo ein Heurigenbesuch quasi Pflicht ist. Lassen Sie sich auf unvergessliche Begegnungen und Erlebnisse ein, die das Herz im Dreivierteltakt höherschlagen lassen, und nutzen Sie die zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten in den Radpartner Betrieben entlang des Weges. Der Klassiker aller Radwege wartet auf Ihren Besuch! Lust bekommen? Hier gibt's alle Infos zum Donauradweg.