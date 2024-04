Die schönsten Wandertouren in Niederösterreich: Insidertipps

Beim Wandern setzt man einen Schritt vor den anderen. Entlang von Flüssen, durch Schluchten und Wälder, auf Gipfel und grüne Weinberge: Jeder Schritt ist eine Reise durch die einzigartige Landschaft, Geschichte und Kultur einer Region. Auch die wohlverdienten Pausen in Hütten, Wirtshäusern und Heurigen gehören dazu. Unsere Entdeckertouren zeigen Ihnen die schönsten Pfade und offenbaren, warum diese Regionen ein wahres Vergnügen für alle Wanderfreund:innen sind.

1. Wilde Naturabenteuer rund um den Ötscher erleben Unsere erste Entdeckertour führt uns zum Ötscher, auch bekannt als „Vaterberg“. Der Naturpark Ötscher-Tormäuer, der größte in Niederösterreich, bietet Berglandschaften auf über 170 km². Von sprudelnden Gebirgsbächen bis hin zu imposanten Schluchten – die Region beeindruckt mit einer vielfältigen Palette an natürlicher Schönheit. Halten Sie bei Ihrem Ausflug unbedingt Ausschau nach den beiden charakteristischen Bewohner:innen dieser Gegend – der Wasseramsel, ein rundlich wirkender Singvogel, und dem Blauen Eisenhut, ein Hahnenfußgewächs. Aber Achtung: Auch wenn der Blaue Eisenhut schön anzusehen ist, handelt es sich dabei um eine hochgiftige Pflanze! Lassen Sie also lieber die Finger davon und genießen Sie den Anblick mit sicherem Abstand – ein hübsches Foto geht sich aber sicherlich aus.

Zum nächsten Schritt: Hier finden Sie noch mehr Infos zu den Routen rund um den Ötscher.

© Niederösterreich Werbung/ Robin Uthe Entlang des Ötschers bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die umliegende Berglandschaft aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

2. Weinwandern rund um Falkenstein Die Wanderrouten rund um Falkenstein, einem pittoresken Ort in Österreichs größter Weinbauregion, eignen sich für Wanderfans sowie Natur- und Weinliebhaber:innen gleichermaßen. Hier, inmitten weitläufiger Weinberge, gleitet man förmlich durch die Szenerie wie ein Falke am Himmel. Der 3-Schwestern-Weg offenbart dabei nicht nur die Vielfalt der regionalen Kellergassen, sondern bietet auch die Möglichkeit, Heurige zu besuchen und in den Weingärten zu picknicken. Die Touren führen durch abwechslungsreiche Landschaften und bieten für jeden Geschmack genau das Richtige – von entspannten Spaziergängen über sanfte Hügel bis hin zu aufregenden Entdeckungstouren.

Zum nächsten Schritt: Hier finden Sie alle Infos zu den Wanderwegen rund um Falkenstein.

© Niederösterreich Werbung/Romeo Felsenreich Wein so weit das Auge reicht: Wer sich auf eine Wanderung rund um Falkenstein begibt, darf sich auf jede Menge Weinberge und -gärten freuen.

3. Die Wachau entlang des Welterbesteigs entdecken Historische Schlösser, mittelalterliche Burgruinen und herrschaftliche Stifte: Der Welterbesteig in der beliebten Wachau entführt Sie in vergangene Zeiten. Doch nicht nur die Geschichte beeindruckt – auch die ganzjährig wechselnden Schönheiten der Natur, von der blühenden Marillenlandschaft bis zum goldenen Weinherbst, machen jeden Moment zu einem besonderen Erlebnis. Der Welterbesteig erstreckt sich über etwa 180 Kilometer und gliedert sich in insgesamt 14 offiziellen Etappen. Mit drei Fährverbindungen über die Donau und verschiedenen Routenoptionen haben Sie die Möglichkeit, die Strecke ganz nach Ihren Wünschen und Ihrer Erfahrung zu gestalten. Zusätzlich steht Ihnen ein Gepäcktransport zur Verfügung, um Ihnen maximalen Komfort während Ihres Abenteuers zu bieten. Genießen Sie die vielfältige Flora und Fauna entlang des Pfades, während die Donau an Ihren Füßen vorbeifließt. Zwischendurch laden Heurige und Weingüter zum Verweilen ein – der perfekte Abschluss eines jeden Wandertages!

Zum nächsten Schritt: Hier finden Sie alle Infos zum Welterbesteig.

4. Im Südlichen Waldviertel auf mystischen Pfaden unterwegs Unser nächstes Ziel ist das geheimnisvolle Südliche Waldviertel. Tauchen Sie ein in die Welt der alten Druiden (keltische Priester und Gelehrte) und erkunden Sie die verborgenen Wunder der Ysperklamm – von imposanten Steinformationen bis hin zum wilden Fluss der Klamm. Genießen Sie die einzigartige Atmosphäre und lassen Sie sich von der Landschaft in den Bann ziehen. Hier gibt es sowohl anspruchsvolle Wanderungen als auch entspannte Runden. Achten Sie beim Spaziergang auf versteckte Besonderheiten wie das geheimnisvolle steinerne Herz, das eine faszinierende Geschichte birgt und einen Hauch von Magie versprüht.

Zum nächsten Schritt: Hier finden Sie noch mehr Infos zum Südlichen Waldviertel.

© Waldviertel Tourismus/Studio Kerschbaum Ein absolutes Muss im Südlichen Waldviertel: Eine Wanderung zum steinernen Herz.

5. Am Wiener Alpenbogen über sich selbst hinauswachsen Der Wiener Alpenbogen erstreckt sich auf über 300 Kilometer und umfasst knapp 11.000 Höhenmeter – eine wahrhaft anspruchsvolle Weitwanderung, die sowohl Nerven als auch Beine auf die Probe stellt. Von der Buckligen Welt über die weiten Wechselkämme bis hin zur kulturellen Pracht des Semmerings und den erhabenen Gipfeln von Rax und Schneeberg verspricht diese Region ein Zusammenspiel aus Naturverbundenheit und persönlicher Erfüllung. Die 19 sorgfältig markierten Etappen führen Wanderfans durch eine vielfältige Landschaft. Zahlreiche Aussichtspunkte entlang der Strecke laden dazu ein, das Lichtspiel von Sonnenauf- und -untergängen zu bewundern und die Natur in vollen Zügen zu genießen.

Zum nächsten Schritt: Hier finden Sie alle Infos zum Wiener Alpenbogen.

6. Im Wienerwald dem Alltag entfliehen Zum Schluss haben wir noch einen echten Geheimtipp für all jene, die gerne dem Alltag entfliehen wollen: Mit über 30 Waldtypen schafft der Wienerwald ideale Voraussetzungen, um dem hektischen Treiben der Städte und des Alltags zu entkommen und einfach einmal durchzuatmen. Was Ihnen hier besonders zugutekommt: Das Wanderwegenetz zählt zu den dichtesten in ganz Österreich. Sie können sich also auf gut ausgeschilderte Pfade freuen. Eines sollten Sie hier nämlich unbedingt machen: das Handy in die Tasche stecken und sich treiben lassen. Wer gerne mehr über die Region und Natur erfahren möchte und außerdem lieber in Gruppen unterwegs ist, kann an einer geführten ErlebnisWienerWald-Tour teilnehmen. So oder so: Der Wienerwald ist eine Reise wert!

Zum nächsten Schritt: Hier finden Sie noch mehr Infos zu den Routen im Wienerwald.