Der Appetit als Kompass: Niederösterreichs Kulinarik entdecken

Niederösterreich ist nicht nur für seine atemberaubende Landschaft bekannt, sondern auch für seine reiche kulinarische Vielfalt. Von den sanft-hügeligen Streuobstwiesen des Mostviertels bis zu den Wiener Alpen bietet jede Ecke des größten Bundeslandes Österreichs ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise zu den verschiedenen Regionen und verraten, was Sie unbedingt probieren müssen. Los geht’s!

Wir starten unsere Kulinarik-Reise im Mostviertel, einer Region, die für ihre Streuobstwiesen und ihre reiche Mostkultur bekannt ist. Mit über 300.000 Birnbäumen ist das Mostviertel ein wahres Paradies für alle Naturliebhaber:innen und Genießer:innen. Von der Blüte im Frühling bis zur Ernte im Herbst bietet das Gebiet im Westen des Bundeslandes ganzjährig eine Fülle von kulinarischen Erlebnissen. Entdecken Sie die Vielfalt der sortenreinen Birnenmoste und die unverwechselbaren Produktinnovationen rund um die Mostbirne bei einer Verkostung bei einem traditionellen Mostheurigen oder nehmen Sie an einer der zahlreichen kulinarischen Veranstaltungen teil, die das ganze Jahr über stattfinden. Ihr Gaumen wird es Ihnen danken!

Das Mostviertel ist bekannt für seinen sortenreinen Birnenmost, der dank innovativer Köpfe eine Renaissance erlebt hat und nun auch in der Spitzengastronomie zum Einsatz kommt.

Entlang der Donau: Wo der Wein den Fluss begleitet

Weiter geht's entlang der Donau. Von der Wachau über das Kamptal bis Carnuntum entdecken Sie die jahrhundertealte Weinkultur. Es gibt verborgene Schätze wie Kellerlabyrinthe und die längste ganzjährig bewirtschaftete Kellergasse Österreichs. Wein ist die Seele dieser Region. Er prägt die Architektur mit Weingütern, Vinotheken und gemütlichen Heurigen. Wussten Sie, dass sich sechs der acht niederösterreichischen Weinbaugebiete entlang des längsten Flusses des Landes erstrecken? Die Erkundungsmöglichkeiten sind hier vielfältig: zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar per Boot. Was Sie auf keinen Fall auslassen sollten: den Genuss von frischen Marillen. Ob pur, als Knödel oder in flüssiger Form zum Beispiel als Nektar oder Likör, der einzigartige Geschmack ist einfach herrlich!