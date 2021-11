Info

Klimafreundliche Anreise Der Thermenlandbus fährt täglich 3 Mal vom Hauptbahn- hof Wien zu vier Thermen. Ab 18 €. thermenlandbus.wien

Quellenhotel In der Heiltherme werden täglich bis zu 1,9 Mio. Liter Thermalwasser genützt. Das Quellenhotel (fünf Saunen, Kneippklamm, Thermalpools innen und außen, Traditionelle Steirische Medizin) mit 350 Betten wurde modern renoviert. Idyllisch: der Naturbadeteich mit Blick in den Wald, in dem die Rehe vorbeispazieren. Preis ab 141 €/p. P. im DZ, heiltherme.at

Superfood Gemüsebauer Friedrich Rauer in Bad Blumau hat den ersten Bio-Anbau von Gemüse- sprossen im großen Stil aus dem Boden gestampft. Die Heiltherme Quellenhotel war eine seiner ersten Kunden. Rauer führt Thermengäste jederzeit durch sein Vitaminreich. Im angeschlos- senen Bio-Laden bietet er all seine Produkte – Kernöl, Joghurt mit Sprossen und Riegel – an: rauersernte.at

Labonca Schweine Norbert Hackl, Biobauer und Labonca-Gründer, züchtet auf 300.000 m² Bio-Freiland in Burgau in der Steiermark seine Sonnenschweine und die Labonca Bergschecken- rinder. Geschlachtet wird auf der Weide. Seine Produkte gibt es im Labonca Verkaufslokal „saugut & kostbar“ in Burgau am Hauptplatz, in Feinkostläden und im Online-Shop. labonca.at

Hofmolkerei Thaller Joghurt, Käse, frische Milch direkt vom Hof, hofmolkerei-thaller.at