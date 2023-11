Best of Bali: Das indonesische Paradies ist zurück

Bali ist endlose Weite an malerischen Sandstränden am türkisen Wasser. Bali ist Meditation und Yoga am Morgen, Surfen am Vormittag, Massagen zu Mittag und dazwischen gesundes Essen.

Bali ist aber auch anders: verstopfte Straßen, Benimmregeln für Touristen, australischer Ballermann und Sammelbecken von Influencern aller Herren Länder.