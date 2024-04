Provence: Das ungewöhnliche Château La Coste in Frankreich

Es sind gerade einmal zwanzig Minuten Autofahrt von Aix-en-Provence bis zum Château La Coste in Le Puy-Sainte-Réparade und doch wähnt man sich in einer anderen Welt. In einem faszinierenden Universum aus ländlichem Weingut und Gastlichkeit, aus Waldidyll, Kunst und Architektur der Spitzenklasse.

Alles hier wirkt organisch und verspielt, nicht elitär, daher hat sich das Château La Coste auch längst zum beliebten Ausflugsziel für die Einheimischen gemausert. An den Wochenenden wird das Gelände buchstäblich gestürmt. Die Restaurants sind voll, die Wiesen und Wälder von fröhlichen Grüppchen bevölkert. Ganz nach Paddy McKillens Wunschvorstellung: „I want everyone to come for one reason: freedom."