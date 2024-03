Provence: Wie aus einem Rheumaleiden eine WM-Disziplin entstand

Ein Sport für alte Männer? Enzo lacht unter seiner Schirmkappe und der Schalk schaut ihm dabei aus den Augen. Was für eine Frage! Pétanque, das ist ein Sport für alle. Spielen ja auch alle, man braucht sich bloß umschauen hier auf dem Sportplatz.

Von der Schwierigkeit, auf einem Bein zu stehen

Enzo, eigentlich: Vincenzo Balbi, hat selbst schon mit dreizehn begonnen, Metallkugeln sachte in den Sand zu werfen, auf dass sie möglichst nahe an der Zielkugel, dem cochonnet (Französisch für Schweinchen) landen mögen. Heute ist Enzo Ende fünfzig, es ist also eine Weile her, dass ihn seine Onkel damals an der italienischen Amalfiküste in das künftige Spiel seines Lebens einführten.