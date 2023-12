Und es gibt auf Atauro vor allem an den Stränden der Ostküste einige rustikale, aber durchaus bequeme Unterkünfte. Von September bis November, am Ende der Trockenzeit, sind hier viele Wale unterwegs, Delfinschwärme sowieso, was einen längeren Aufenthalt noch attraktiver macht. Sogar im Hauptort Beloi, wo die Fähren anlegen und es einen kleinen Markt gibt, braucht man nur zum Ende der Pier gehen und befindet sich schon mitten im Schnorchelparadies. Neben den großartigen Riffen lohnt sich auch ein Ausflug in die Berge mit herrlichen Ausblicken.

➤ Mehr lesen: Wolfgang Godai: Interview mit einem Reisenden, der das Reisen hasst