Interview mit einem Reisenden, der das Reisen hasst

In dem Sie ja interessanter Weise sehr viel über die schlimmen Momente Ihrer Reisen schreiben. Eigentlich fast ausschließlich.

Die wenigsten Länder sind harmlos. Ich bin mal alleine durch den venezolanischen Dschungel von Panama bis Mexiko gezogen, damals eine der gefährlichsten Gegenden für alleinreisende Backpacker. Ich habe höllisch aufgepasst und mir ist nichts passiert, aber wieder daheim bin ich die Treppe runtergestürzt und hatte einen dreifachen Oberarmbruch mit Gehirnerschütterung. Oder einmal in Brüssel: Ich gehe am Abend über den Grande Place, da gibt mir ein Räuber eine drüber, reißt meine Kamera weg und rennt davon. Daraus wurde eine zweistündige Polizei-Verfolgungsjagd. Und drei Wochen später hat man mir in Valencia Brieftasche und Hotelschlüssel gestohlen. Was ich sagen will: Ob im Kongo, in Asien oder in Europa – es kommt immer drauf an, wie sehr man aufpasst.