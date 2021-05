Land in Leuchtfarben: Eine Reise quer durch die Mongolei

Geblitzt wird auch auf den endlosen, geraden Pisten, aber auf Mongolisch. Da hier jeder schneller fährt als erlaubt, und die Polizei bei den enormen Distanzen kaum präsent sein kann, steht alle hundert Kilometer ein Einsatzfahrzeug mit Blinklicht am Straßenrand. Kommt man näher, entpuppt es sich als geschrumpfter Karosserieteil mit Solarpaneel fürs Blinken. Mongolischer Lifestyle mit Augenzwinkern.

Der Fluss Orchon führt uns zu einem der kulturellen Höhepunkte der Mongolei. Karakorum oder Kharkhorin war die Hauptstadt Dschingis Khans, rund um die moderne Stadt gibt es zahlreiche Ausgrabungen. Hauptattraktion ist das buddhistische Erdene-Zuu-Kloster, eine riesige Anlage, deren Mauern mit rund hundert Stupas erhalten sind, ebenso wie mehrere Tempel. Vom Aussichtsberg oberhalb der Stadt erfasst man die Ausmaße erst so richtig.

Standesgemäß verbringen wir auch hier die Nächte in einem Ger-Camp in Flussnähe. Die Betreiberfamilie des Anar Camps kocht großartig, am Abend kommen kudernde Mädchen zu Besuch, um professionell Feuer im Zelt zu machen. Schnell lernen wir, dass es besser ist, wenn sie den Ofen und alle Utensilien nur perfekt vorbereiten, denn so kann man in der Nacht, wenn es eisig wird, selbst einheizen.

An der letzten Attraktion vor der Rückreise gibt es ein Luxus-Camp in Vier-Stern-Qualität. Es blickt von einem Hügel auf den Ogy Nuur, einen 27 Quadratkilometer großen See inmitten einer Steppenlandschaft. Eine der seltenen Gelegenheiten, in der Mongolei frischen Fisch zu bekommen. Man kann sich aber auch ein Pferd mieten, einfach ausreiten, dem eigenen Schatten nach, bis es rundum nur noch Natur gibt – der wahre Reichtum dieses Reiselandes.