Opatija: Wo sich Meer und Berg treffen

Zugegeben, es drängt sich angesichts der zum Großteil hübsch renovierten Villen und Gärten auf, sich dem nostalgischen Flair hinzugeben. Aber: Kaiser Franz Joseph I. hat nur kurz vorbeigeschaut und sich in einem Hotel (das bei Stadtführungen stolz präsentiert wird) umgezogen. Nicht einmal übernachtet hat er, sondern stieg nach seiner Stippvisite gleich wieder in den Zug (frisch gekleidet, immerhin). Und Sisi? Die Gute kam zwar per Schiff hier an, fuhr dann aber umgehend per Kutsche weiter.