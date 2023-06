Nordsee, Deutschland: Meer zum Wandern und Wundern

Auf den ersten Blick erscheint die weite Fläche trist und leblos. Mit einer Mistgabel sticht die Biologin wie zufällig in den weichen Boden und fördert jede Menge Leben zutage. Fette Wattwürmer fressen sich tief in den Boden hinein, verdauen Bakterien und Algen und scheiden den gereinigten Sand an der Oberfläche in Form von Spaghettihaufen wieder aus, die bei Ebbe tausendfach zu finden sind. Klaffmuscheln leben bis zu dreißig Zentimeter tief im Boden, mit einer Art Schnorchel filtern sie das Meerwasser nach Plankton. Mit leichtem Streicheln einer Muschel gelingt es der Biologin, diese Zunge ein wenig auszufahren.