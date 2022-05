An der Nordsee: Royales und salziges auf Sylt

Alexandro Pape sagt es offen heraus: „Austern haben das Attribut, dekadent zu sein“, aber, wie er hinzufügt: „Zu Unrecht.“ Der gebürtige Sarde ist mit allem aufgewachsen, was das Meer zu bieten hat. „Die anderen Kinder haben am Strand ein Eis bekommen, mein Vater hat mir frische Muscheln aus dem Wasser geholt.“ Als Kind wäre ihm das Eis lieber gewesen. „Aber mittlerweile habe ich so viele Meeresfrüchte gegessen, dass ich nur hoffen kann, dass der, der mich am Ende wegfährt, nicht im früheren Leben eine Auster war“, scherzt der Koch, der auf Sylt jahrelang auf Zwei-Sterne-Niveau gekocht hat.

Und sein eigenes Ding macht. Unter anderem produziert er in einer ehemaligen Tischlerwerkstatt mit seiner Entsalzungsanlage schneeweißes Sylter Meersalz („mineralreich und geschmacklich milde“). Braut in seiner Genussmanufaktur aus Nordseewasser-Kondensat sein „Watt-Bier“. Und zeigt den Reichen und Schönen in seinem Kochstudio, wie man das perfekte Dinner zubereitet.