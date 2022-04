Floriade in Holland: Tulpen müssen nicht aus Holz sein

Von Edam (gut, dort gibt es auch viel Käse zu kaufen) bis ins ebenso entzückende Volendam. Dort sollte man einen ausgedehnten Stopp machen: Die Kleinstadt liegt höchst idyllisch am vom IJsselmeer per Damm abgetrennten Markermeer, man kann sich dort in Tracht fotografieren lassen, Seeluft durch die Nase und Aal (hier: Paling) durch den Mund ziehen, in Lokalen wie „Flying Touchman“ Kaffee mit Ausblick genießen, durch alte, kleine Gässchen mit historischen Häusern schlendern und sich auf den Bankerln der Promenade mit den Bronzefiguren der Fischer und anderer historischer Figuren aus Volendam fotografieren. Oder einen Strauß Holztulpen kaufen, in so authentischen Farben wie Giftgrün.