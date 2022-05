Video vom Drohnenspektakel: Irgendwas spricht immer für Hamburg

Top 3

Hotel-Tipp: Das „Pierdrei“ in der Hafencity, nahe der Elphie und gleich bei der Altstadt. Besonderer Tipp: Schlafen Sie in einem der drei Camper im Innenhof, ein fantastisches Erlebnis und sehr cool eingerichtet (Camper "Flower" hat einen Plattenspieler und eine Gitarre!) pierdrei-hotel.de

TV-Tipp: „Terra Mater/Großstadt-Dschungel Hamburg“: Möwen auf dem Fischmarkt, brütende Gänse am Balkon und Flughafenfüchse – Terra Mater Naturfilmerin Birgit Peters präsentiert die wunderbare Tier- und Pflanzenwelt Hamburgs. In keiner anderen deutschen Großstadt gibt es einen so großen Artenreichtum an Tieren und Pflanzen wie in der Hansestadt. Mittwoch, 11. Mai, 20.15 Uhr, ServusTV

Package: „So klingt Hamburg“ mit Elbphilharmonie-Abend „Piotr Beczala begleitet von Kristin Okerlund und Wiener Solistenquintett“; 29. 6.–3. 7., inkl. Ticket (Kat. 1), Flug, Reisebegleitung, 4 Nächte im Marriott Hotel, Stadt- & Hafenrundfahrt, Stadtrundgang; 1.945 €/P. im DZ; Buchung: Tel. 0463/579 20, www.ms6.at, Ruefa Reisebüro 0800/999 188 55