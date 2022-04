Hannover: „Die chillige kleine Schwester von Berlin“

Klimafreundliche Anreise: Geht gut mit der Eisenbahn. Hannover liegt auf dem Weg nach Hamburg, rund neun Stunden von Wien entfernt. Die Stadt verfügt über ein öffentliches Verkehrsnetz und auch Radrouten vom Feinsten.

Unterkunft: „Me and All“ am „Aegi“, also am Aegidientorplatz: zentral gelegenes Designerhotel. Infos: hannover.meandall-hotels.com.

Restaurants: Urig-deftig im „Broyhan Haus“ in der Kramerstraße; mittags ein Snack in der Markthalle; Dinner und dann Varieté im GOP im Restaurant Gondel in der Nähe des Opernhauses.

Auskünfte: Auf der Seite germany.travel finden sich viele Hinweise zu Deutschlands Städten, unter anderem auch zu Hannover. Mehr Infos über die Stadt gibt es auf visit-hannover.com.