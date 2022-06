Neues aus der Welt der Kreuzfahrten: Länder vom Schiff aus entdecken

Mit Regent Seven Seas Cruises nimmt man sich bis zu 83 Tage Zeit, ferne Länder zu bereisen. Bei den Grand Voyages „Legendary Journeys Collection 2024–2025“ erkundet man vom Luxusschiff aus das Mittelmeer, Australien, Asien oder die Arktis. Reservierungen werden ab dem 6. Juli entgegengenommen. Die 150-tägige Weltreise 2025 von Regent Seven Seas Cruises war so beliebt, dass sie in kurzer Zeit ausgebucht war.

