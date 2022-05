Mittelmeer-Kreuzfahrt: Genuss auf hoher See mit Sterne-Köchen

Wie überall auf der Smeralda, die mit dem emissionsarmen Flüssiggas als Treibstoff unterwegs ist, ist auch in den Küchen des Ozean-Kreuzers und bei den Menüs der Spitzenköche Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. So hat Barbieri in die Kooperation mit der Reederei seine über viele Jahre erworbene Expertise in Bezug auf Lebensmittelverschwendung eingebracht. Für Darroze war immer schon der „Respekt vor den Jahreszeiten und die Verwendung von saisonalen und lokalen Produkten“ ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. An dieser Philosophie orientierte sie sich ebenso bei der Entwicklung der „Destination Dishes“ und der Archipelago-Menüs.

Auch bei den Landausflügen kommt Kulinarik nicht zu kurz. In Barcelona kann man einen Paella-Kochkurs buchen – inklusive Marktbesuch zum Einkauf der Zutaten, bei dem man alles über örtliche Vorlieben und katalanische Küche erfährt.

Auch in Palermo schlendert man mit einem Koch über den Markt und kostet sich durch die berühmten Street-Food-Angebote. In Civitavecchia, dem Hafen bei Rom, werden neben klassischen Sightseeingtouren in die Ewige Stadt Ausflüge zum Castello Orsini-Odescalchi in Bracciano angeboten, bei dem man nach der Besichtigung des Schlosses bei einem Degustationsmenü Trüffel genießen und viel darüber erfahren kann.

Der Tipp zur Abrundung so eines Tages voll mit Entdeckungen der Lebensart rund um das Mittelmeer und Erfahrungen für den Gaumen: In der Bar Orizzonte am weitläufigen Außendeck der Smeralda mit einem fruchtigen Cocktail die Weite des Horizonts, das Farbenspiel des Sonnenuntergangs hinter Vulkanen und einfach das Leben genießen.