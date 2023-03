Wandern im Himalaya: Alleingänge sind ab April nicht mehr erlaubt

Extrembergsteiger wollen hoch hinaus. Der Mount Everest ist vielen von ihnen Sehnsuchtsziel. Obwohl der mit 8.848 m höchste Berg der Erde in einer der lebensfeindlichsten Regionen liegt, zieht es Touristen in den Himalaya. Seit Frühjahr 2022 sind sie wieder willkommen. Nun kündigt die Regierung in Kathmandu neue Bedingungen für Wanderungen auf dem Dach der Welt an.

Ab April 2023

In Nepal dürfen Touristen bald nur noch mit einem lokalen Bergsteiger oder Gepäckträger im Himalaya wandern gehen. Die neue Regelung gelte ab April und solle die Sicherheit der Wanderer verbessern und Jobs für Einheimische schaffen, teilte ein Sprecher des Tourismusministeriums in Kathmandu mit. Der lokale Begleiter müsse demnach von einer bei der Regierung registrierten Trekkingfirma vermittelt werden.