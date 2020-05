Vom Himalaya nach Hollywood

Clint Eastwood spielt in „The Eiger Sanction“ einen Kunstprofessor, der sich mit Auftragsmorden seine teure Sammlerleidenschaft finanziert. Bei den Dreharbeiten ist sich der Superstar nicht zu schade, selbst die Filmausrüstung zu schleppen.

Der Streifen läuft 1975 unter dem Titel „Im Auftrag des Drachen“ in den deutschsprachigen Kinos an. Die Kritiken sind geteilt: Einige befinden, der Film sei eine „aufregende Reise in die Welt der Spionagethriller im James-Bond-Stil“; die Actionszenen in den Schweizer Alpen seien „gut gemacht“. Das Lexikon des internationalen Films schreibt hingegen, der Film sei „langweilend“ und biete lediglich „einige reißerische Effekte“ sowie die „üblichen Klischees“.

Dyhrenfurths Eltern sollen den Film nicht mehr zu sehen bekommen: Mutter Hettie starb 1972 in Kalifornien, Vater Günter Oskar im April 1975 im Alter von 89 Jahren in der Schweiz.

Mit Regie-Altmeister Fred Zinnemann („Verdammt in alle Ewigkeit“) verbindet Dyhrenfurth seit den 1950er-Jahren eine Freundschaft – beide waren vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert. Im Jahr 1981 arbeiten die beiden erstmals gemeinsam an einem Spielfilm: „Am Rande des Abgrunds“ („Five days one summer“) heißt der für Warner Brothers im Schweizer Engadin produzierte Streifen. Dyhrenfurth ist Second Unit, also zweiter Regisseur, und für die Regie und Kamera der Bergszenen verantwortlich. „Damals habe ich sehr gut verdient“, erzählt Dyhrenfurth. 26 Monate habe er an dem Zinnemann-Film gearbeitet und pro Monat 4000 Dollar erhalten. „Damals hatte ich einen Porsche. Jetzt einen Mazda.“

Die Hauptrolle in „Am Rande des Abgrunds“ spielt 007-Darsteller Sean Connery; er verkörpert einen alternden Mann, der sich in seine Nichte verliebt und mit ihr ins Engadin reist.