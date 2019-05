Stau und Tote am Everest: Die häufigsten Fehler bei Bergtouren

Todeszone. Der Begriff aus dem Alpinismus beschreibt den Aufenthalt oberhalb von 7.000 Meter Höhe und die damit einhergehende Anpassungszeit für den menschlichen Organismus.

Die Zeiten, in denen die Wetterbedingungen günstig genug für einen Gipfelsturm beim Mount Everest sind, ist meist auf zwei, drei "Wetter-Fenster" beschränkt. Beim Mount Everest ist dies vor allem zwischen Mitte und Ende Mai. Vergangene Woche hatte sich ein solches Wetter-Fenster geöffnet - mit fatalen Folgen: Bis Dienstag (28. Mai) sind in dieser Saison allein am höchsten Berg der Welt elf Bergsteiger gestorben, darunter ein 65-jähriger Steirer.

Ein Foto des erfahrenen Everest-Bergsteigers Nirmal Purja (Bild unten), das über die Sozialen Medien um die Welt ging, zeigt eine regelrechte Warteschlange, um die letzten Meter zur Spitze des Mount Everest nehmen zu können.