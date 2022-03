Nach Paris, zu YSL und MC Solaar

Gut so, denn Paris ist eine fordernde Stadt, die viel Aufmerksamkeit verlangt. Im Frühjahr 2022 heißt es hier: Einmal Haute Couture für alle. Sie meinen, das klingt nach H&M, dem schwedischen Mode-Diskonter, für den internationale Designer regelmäßig Kollektionen entwerfen? In Paris geht’s jetzt um etwas anderes als erschwingliche Designermode für die Masse. Wenn dieser Tage ganze Familien in die Pariser Museen strömen, um Mode-Gott Yves Saint Laurent, kurz YSL genannt, zu huldigen, dann geht es um Mode als Teil der nationalen Identität. Die den Franzosen, so pauschal darf man das sagen, bekanntlich nicht ganz unwichtig ist. Mode gehört zur französischen DNA wie das Café – in Paris immer gut besucht, egal, wie schlecht die Wirtschaftslage gerade sein mag. Mode ist ein wesentliches Merkmal der französischen Wirtschafts- und Kulturlandschaft und die Haute Couture, die hohe Schneiderkunst, ein gesetzlich geschützter Begriff. Dass sich kaum jemand die sündteuren Einzelteile leisten kann, ist dabei nichts als ein unwesentliches Detail. Und so ist es kein Wunder, dass Ausstellungen über den Modeschöpfer Yves Saint Laurent nicht nur von Modestudentinnen aus der ganzen Welt (allesamt mit YSL-Logo-Täschchen behängt) gestürmt, sondern tatsächlich auch zum sonntäglichen Familienausflugsziel werden.