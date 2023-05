Mit dem Hund zur Kur ins Waldviertel

Die Natur bewusst erleben. Zur Ruhe kommen. Ankommen – am besten bei sich selbst. Einfach da sein. Im Hier und Jetzt. Bad Großpertholz im nördlichen Waldviertel, zwanzig Autominuten hinter Gmünd, ist das Reiseziel. Eine Idylle am Rande des Böhmerwaldes mitten im Naturpark Nordwald. Vögel zwitschern, irgendwo plätschert ein Bächlein, am Wegesrand stehen die für das Waldviertel so typischen Granitblöcke.