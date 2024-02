Memphis: Priscilla und Elvis Presleys Villa Graceland

Priscilla Presley ist Stargast am Wiener Opernball. 1982 eröffnete sie Graceland in Memphis, wo sie an der Seite des King of Rock ’n’ Roll gelebt hat.

Priscilla Presley wird als Stargast den Wiener Opernball besuchen. Lange Jahre hat sie in Memphis an der Seite des King of Rock ’n’ Roll gelebt. 1982 ließ sie Graceland als Musik-Pilgerstätte öffnen. Heute ist es mit jährlich 600.000 Besuchern eine der meistbesuchten US-Attraktionen, und gilt als Nationales Historisches Wahrzeichen.

Elvis Presley kaufte das Haus in der Musikstadt Memphis 1957, mit schlanken 22 Jahren. Er war beeindruckt von der Villa aus dem Jahr 1939 mit dreiundzwanzig Zimmern im Kolonialstil. Der Name Graceland stammt vom Vorbesitzer Stephen C. Toof, der die ehemalige Farm 1894 an seine Tochter Grace weitergab.

Wer ohne Wartezeit in den gut organisierten Trubel der Elvis-Manie eintauchen möchte, ersteht sein Tickets am besten im Vorfeld im Internet. Auf der Mansion Tour kommt man ins Innere von Elvis’ Villa. Ein Audioguide erzählt in deutscher Sprache mehr über die Eigenheiten der Räumlichkeiten mit vielen persönlichen Gegenständen und Souvenirs. Priscilla Presley konnte sich bei der Umgestaltung austoben: bei Farben, Mustern oder den Möbeln im Stil der 1970er-Jahre. Helle, lebendige Farbtöne und auffällige Muster waren ihr Ding.

Absolutes Highlight ist der Jungle-Room mit seiner Busch- und Tiki-Dekoration, den tropischen Pflanzen, Tierdrucken und massiven Holzmöbeln. Alles ist so belassen wie damals, als der Superstar hier residierte und Familienfeste, sowie üppige Partys feierte. Berühmtheiten aus Musik, Film und Unterhaltung wie Johnny Cash, Carl Perkins, Roy Orbison oder Jerry Lee Lewis hatten Spaß, speziell bei den Jamsessions. Karaoke, und Pool-Partys bis in die frühen Morgenstunden waren der Renner. Mit dabei immer die Memphis Mafia: Freunde, Familie und Bekannte.

Im Besucher- und Veranstaltungszentrum Elvis Presley’s Memphis warten noch jede Menge Highlights wie farbenfrohe Kostüme, Goldene Schallplatten, Grammys oder American Music Awards. Seine Gitarren und Klaviere werden präsentiert. Außerdem Film-Ausschnitte und Plakate, denn Elvis war auch als Movie-Star weltweit bekannt.

TOP 3 Autos. Ein Publikumsmagnet, wobei der Pink Cadillac die meisten Blicke auf sich zieht. Auch sehenswert die blitzenden Harley-Davidson-Motorräder. Flugzeuge. Sie parken unter freiem Himmel am Museumsgelände: die Lisa Marie getaufte Convair 880 sowie Hound Dog II, eine Lockheed JetStar Hotel: Das Guest House at Graceland ist im Stil und Design an die Ära des Rock-’n’-Roll-Stars angepasst Allgemeine Infos: memphis-reisen.de