Warum Priscilla Presley nach Elvis nie wieder geheiratet hat

Priscilla ist die Tochter eines Leutnants. Mit ihrer Familie lebte sie Ende der 1950er Jahre in Deutschland, wo damals auch Elvis Militärdienst leistete. Für ihre Eltern sei es schwierig gewesen "zu verstehen, dass Elvis so an mir interessiert war und warum", sagte Presley in Venedig. Sie glaube, es liege daran, dass sie so eine gute Zuhörerin war. Ihre mentale Verbindung habe damals ihre Beziehung ausgemacht.

1973 wurde die Ehe der Presleys geschieden. Auch danach hätten sie eine enge Verbindung gehabt. "Er war die Liebe meines Lebens", sagte Presley. Es sei sein Lebensstil gewesen, der ihr Probleme bereitet habe.