Priscilla Presley glaubt, Beziehung zu Elvis begann, weil er "sehr, sehr einsam" war

Die frühere Ehefrau des "King of Rock 'n' Roll", Priscilla Presley, hat über den Beginn ihrer Beziehung gesprochen und dabei auch den Altersunterschied von zehn Jahren thematisiert. Priscilla war ein Kind, als sie das erste Mal auf Elvis traf.

Priscilla Presley über Elvis : Mentale Verbindung machte unseren Anfang aus

"Sie wissen, was die Leute sagen: 'Oh mein Gott, wie konnte das passieren?' Es war damals keine sexuelle Beziehung, ich war 14 Jahre alt", sagte Presley gegenüber dem Fernsehsender Fox 32 Chicago. "Ich glaube, was ihn wirklich zu mir hingezogen hat, war die Tatsache - und das habe schön öfter über das 'Warum ich?' nachgedacht - dass ich ihm zugehört habe. Er schüttete mir in Deutschland sein Herz aus. Er war sehr, sehr einsam."

Die 60er-Jahre seien eine "andere Zeit" gewesen, so Presley. "Damals hatten die Männer das Sagen." Ihr habe es gefallen, dass Elvis sich mit ihr zeigte und "mich wissen ließ, was er mochte und was nicht".